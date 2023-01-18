При крушении вертолета в Броварах Киевской области погибли 18 человек, в том числе двое детей. Девять погибших находились на борту вертолета. Об этом пишет РИА Новости.

Вертолет упал сегодня утром недалеко от детского сада. На кадрах с места происшествия видно, что после крушения произошел взрыв, а потом начался пожар. На борту упавшего в Броварах вертолета находился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, они погибли.

В Национальной полиции Украины изначально сообщили о 16 погибших, в том числе двух детях. Позднее стало известно, что в результате авиакатастрофы погибли 18 человек.

«Девять из них находились на борту вертолета», - говорится в сообщении Нацполиции в Telegram-канале.

Также известно о 26 пострадавших. По информации ведомства, госпитализированы 22 человека, которые получили травмы и ранения в результате происшествия, из них десять - это дети.