На борту упавшего вертолета в Броварах Киевской области находился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную полицию Украины, они погибли.
В полиции добавили, что кроме руководства МВД на борту находился госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, который также мертв. Жертвами происшествия стали оба пилота воздушного средства.
«Есть пострадавшие дети. Сколько именно, выясняем», — добавили в нацполиции.
Напомним, что утром в среду, 18 января, возле детсада в Броварах потерпел крушение вертолет. Местные СМИ сообщали, что после падения произошел взрыв, который вызвал сильный пожар. Информацию подтверждали в офисе президента Украины — там заявили, что в Броварах «на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат». Причины крушения вертолета пока неизвестны, на месте работают сотрудники экстренных служб.