На борту упавшего вертолета в Броварах Киевской области находился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную полицию Украины, они погибли.

В полиции добавили, что кроме руководства МВД на борту находился госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, который также мертв. Жертвами происшествия стали оба пилота воздушного средства.

«Есть пострадавшие дети. Сколько именно, выясняем», — добавили в нацполиции.