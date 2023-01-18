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1 час назад

В Москве у пенсионера нашли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов

News.ru

На северо-востоке столицы полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по городу Москве и Московской области изъяли у 61-летнего пенсионера два пистолета, пистолет-пулемет и более 200 различных патронов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, оружие и боеприпасы хранились в гаражном боксе.

У московского пенсионера нашли арсенал оружия
Фото: News.ruNews.ru

В ходе обыска стражи правопорядка обнаружили пистолет и пистолет-пулемет иностранного производства, пригодные для стрельбы, а также переделанный и непригодный для производства выстрелов пистолет. Помимо этого, изъято 214 патронов, одна часть из которых предназначена для использования в боевом нарезном огнестрельном оружии, другая – для использования в охотничьих карабинах и спортивных пистолетах, — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Пенсионер находится под подпиской о невыезде.

Происшествия,МВД России,ФСБ,
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