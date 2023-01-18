У московского пенсионера нашли арсенал оружия

В ходе обыска стражи правопорядка обнаружили пистолет и пистолет-пулемет иностранного производства, пригодные для стрельбы, а также переделанный и непригодный для производства выстрелов пистолет. Помимо этого, изъято 214 патронов, одна часть из которых предназначена для использования в боевом нарезном огнестрельном оружии, другая – для использования в охотничьих карабинах и спортивных пистолетах, — говорится в сообщении.