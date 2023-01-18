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1 час назад

СМИ сообщили о нескольких погибших при падении вертолета в Киевской области

Никита Бородкин

Число погибших при падении вертолета возле детсада в Броварах Киевской области выросло до пяти. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ сообщили о нескольких погибших при падении вертолета в Киевской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в районном МВД рассказывали, что по предварительным данным, среди детей пострадавших нет.

Напомним, что утром в среду, 18 января, возле детсада в Броварах потерпел крушение вертолет. Местные СМИ сообщали, что после падения произошел взрыв, который вызвал сильный пожар. В офисе президента украины Владимира Зеленского подтвердили информацию.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказывал, что в момент происшествия в детсаду находились воспитанники и сотрудники — всех удалось успешно эвакуировать. На месте работают медики, сотрудники полиции и пожарные. Причины крушения вертолета пока неизвестны.

Происшествия,Владимир Зеленский,
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