СМИ сообщили о нескольких погибших при падении вертолета в Киевской области

Число погибших при падении вертолета возле детсада в Броварах Киевской области выросло до пяти. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в районном МВД рассказывали, что по предварительным данным, среди детей пострадавших нет.
Напомним, что утром в среду, 18 января, возле детсада в Броварах потерпел крушение вертолет. Местные СМИ сообщали, что после падения произошел взрыв, который вызвал сильный пожар. В офисе президента украины Владимира Зеленского подтвердили информацию.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказывал, что в момент происшествия в детсаду находились воспитанники и сотрудники — всех удалось успешно эвакуировать. На месте работают медики, сотрудники полиции и пожарные. Причины крушения вертолета пока неизвестны.