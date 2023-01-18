СМИ сообщили о нескольких погибших при падении вертолета в Киевской области

Число погибших при падении вертолета возле детсада в Броварах Киевской области выросло до пяти. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее в районном МВД рассказывали, что по предварительным данным, среди детей пострадавших нет.

Напомним, что утром в среду, 18 января, возле детсада в Броварах потерпел крушение вертолет. Местные СМИ сообщали, что после падения произошел взрыв, который вызвал сильный пожар. В офисе президента украины Владимира Зеленского подтвердили информацию.