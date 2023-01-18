Шеф-повара ресторана похитили и изнасиловали в российском городе

Потерпевший, являющийся уроженцем Таджикистана, обратился в полицию и рассказал о совершенном в отношении него преступлении. По его словам, вечером 15 января на площади Стачек он сел в машину малознакомых людей, которые надели ему на голову футболку и увезли на автомойку.