Украинские СМИ сообщили о погибшем при падении вертолета возле детского сада

Один человек погиб в результате падения вертолета возле детского сада в Броварах Киевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Рада».

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По предварительной информации районной полиции, среди детей пострадавших нет.

Напомним, что вертолет упал утром в среду, 18 января. Согласно кадрам с места происшествия, после крушения произошел взрыв, а потом начался пожар. Информацию подтверждали в офисе президента Украины — там заявили, что в Броварах «на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат». По информации МВД Украины, пострадали пять человек.