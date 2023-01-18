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1 час назад

Украинские СМИ сообщили о погибшем при падении вертолета возле детского сада

Никита Бородкин

Один человек погиб в результате падения вертолета возле детского сада в Броварах Киевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Рада».

Украинские СМИ сообщили о погибшем при падении вертолета возле детского сада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации районной полиции, среди детей пострадавших нет.

Напомним, что вертолет упал утром в среду, 18 января. Согласно кадрам с места происшествия, после крушения произошел взрыв, а потом начался пожар. Информацию подтверждали в офисе президента Украины — там заявили, что в Броварах «на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат». По информации МВД Украины, пострадали пять человек.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявлял, что во время инцидента в дошкольном учреждении находились дети и воспитатели, всех их успешно эвакуировали. На месте работают медики, сотрудники полиции и пожарные. Причины происшествия пока неизвестны.

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