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10 минут назад

Полиция нашла человеческий скелет в студенческом общежитии

Lenta.ru

Полиция кампуса Калифорнийского университета в Беркли, США, нашла в заброшенном студенческом общежитии скелетированные человеческие останки, которые пролежали там долгое время. Об этом сообщает UPI.

Полиция нашла человеческий скелет в студенческом общежитии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Человеческий скелет обнаружили в здании с общежитием и актовым залом, которое в течение многих лет не использовалось. Здание находится в шести кварталах от главного кампуса университета.

«Хотя останки скелетированы, неизвестно, сколько времени они там пролежали. Мы понимаем, что произошедшее вызывает много вопросов, и ожидаем, когда будет готов отчет коронера, после чего сообщим полученную информацию», — объявил студентам представитель университета.

Он подчеркнул, что расследование не должно нарушить повседневную жизнь общежития.

Коронер округа Аламида проводит изучение останков. В настоящее время причина смерти и личность умершего не установлены. Неизвестно, принадлежал ли скелет мужчине или женщине. В полиции подтвердили, что в университете не было громких случаев пропажи студентов.

Ранее сообщалось, что полицейские в Ирландии обнаружили тела пожилых супругов, которые умерли и более года пролежали в разных комнатах своего дома. Пара была родом из Англии, но после выхода на пенсию переехала в Ирландию, где купила дом.

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