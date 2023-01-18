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17 минут назад

В Стокгольме произошел новый взрыв

ТАСС

Новый мощный взрыв произошел в деловом районе Киста на северо-западе Стокгольма. Об этом в среду сообщило Шведское радио.

Новый взрыв произошел в Стокгольме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, взрывное устройство сдетонировало в 4:27 по местному времени (6:27 мск) возле одного из офисных зданий. Дому, где расположены офисы нескольких компаний, был нанесен серьезный ущерб. Разрушен вход в здание, существенно повреждены первый и второй этажи. Поскольку взрыв произошел ночью, никто не пострадал. На месте происшествия работают взрывотехники, дежурят полицейский патруль и машины скорой помощи.

Полиция пытается установить связь инцидента с предыдущими происшествиями в шведской столице. "Наши техники прибыли на место происшествия, чтобы выяснить, есть ли сходство этого взрывного устройства с теми, что были обнаружены ранее", - заявила представитель правоохранительных органов Ула Эстерлинг. По ее словам, новый взрыв стал самым мощным среди недавно произошедших в Стокгольме.

Накануне возле одного из ресторанов в центре Стокгольма в районе Сёдермальм прогремел взрыв, полностью разрушивший вход в здание и серьезно повредивший фасад. В период с конца декабря по начало января в городе также произошло несколько взрывов возле жилых домов. Полиция Швеции занимается расследованием инцидентов.

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