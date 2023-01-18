В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
41 минуту назад

Суд признал невиновными троих руководителей компании-оператора аварийной АЭС «Фукусима-1»

Деловая газета "Взгляд"

Высокий суд Токио оставил в силе приговор более низкой инстанции, признав невиновными трех членов руководства компании ТЕРСО – оператора аварийной АЭС «Фукусима-1».

Суд признал невиновными руководителей оператора аварийной АЭС «Фукусима-1»
Фото: Public domainPublic domain

В 2019 году Токийский окружной суд оправдал троих руководителей компании TEPCО, которым были предъявлены обвинения в служебной халатности во время аварии на АЭС «Фукусима-1», передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

По сообщению агентства, разбирательство строилось вокруг двух пунктов: возможно ли было спрогнозировать гигантское цунами, ставшее причиной аварии, и возможно ли было избежать аварии. В частности, суд выяснял, насколько заслуживающим доверия был государственный долгосрочный прогноз, сделанный за 9 лет до аварии на АЭС «Фукусима-1», о том, что в районе префектуры Фукусима в течение 30 лет вероятность землетрясения и гигантского цунами составляет около 20%.

Высокий суд счел, что долгосрочный прогноз включал в себя серьезные предостережения, но не такие, чтобы заставить осознать руководство реальную возможность цунами, таким образом, суд посчитал, что руководство компании не могло предполагать удара по АЭС цунами более 10 метров.

Крупнейшая авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года. Во время мощного землетрясения и цунами была разрушена система охлаждения оборудования станции и ядерное топливо начало плавиться.

Напомним, в 2017 году суд в Маэбаси назвал виновными в катастрофе японские власти и компанию ТЕРСО, однако впоследствии государство признали непричастным к произошедшему.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители