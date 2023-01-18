Суд признал невиновными руководителей оператора аварийной АЭС «Фукусима-1»

Высокий суд Токио оставил в силе приговор более низкой инстанции, признав невиновными трех членов руководства компании ТЕРСО – оператора аварийной АЭС «Фукусима-1».

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В 2019 году Токийский окружной суд оправдал троих руководителей компании TEPCО, которым были предъявлены обвинения в служебной халатности во время аварии на АЭС «Фукусима-1», передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

По сообщению агентства, разбирательство строилось вокруг двух пунктов: возможно ли было спрогнозировать гигантское цунами, ставшее причиной аварии, и возможно ли было избежать аварии. В частности, суд выяснял, насколько заслуживающим доверия был государственный долгосрочный прогноз, сделанный за 9 лет до аварии на АЭС «Фукусима-1», о том, что в районе префектуры Фукусима в течение 30 лет вероятность землетрясения и гигантского цунами составляет около 20%.

Высокий суд счел, что долгосрочный прогноз включал в себя серьезные предостережения, но не такие, чтобы заставить осознать руководство реальную возможность цунами, таким образом, суд посчитал, что руководство компании не могло предполагать удара по АЭС цунами более 10 метров.

Крупнейшая авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года. Во время мощного землетрясения и цунами была разрушена система охлаждения оборудования станции и ядерное топливо начало плавиться.