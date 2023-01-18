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41 минуту назад

В Новосибирске водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта

Газета.Ru

В Новосибирске на дороге произошел конфликт, в ходе которого один из водителей начал стрельбу. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

В Новосибирске водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел на пересечении улиц Кирова и Богаткова. Два водителя стали выяснять отношения, стоя в заторе. В какой-то момент один из них достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в воздух.

О том, что стало причиной конфликта и пострадал ли кто-нибудь во время инцидента, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области пьяный мужчина угнал автомобиль и не заметил, что в нем находилась женщина.

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