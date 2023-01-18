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12 минут назад

СМИ: в Вашингтоне произошла стрельба

Елена Прошина

В Вашингтоне в результате стрельбы один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Неизвестный открыл огонь по прохожим в Вашингтоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одним из пострадавших стал 15-летний подросток. Он открыл ответный огонь. Теперь он будет привлечен к ответственности за ношение пистолета без лицензии и другие правонарушения, связанные с оружием. Травмы раненых не представляют угрозы для жизни.

Погибшая женщина стала «непреднамеренной целью» для стрелявшего, она скончалась от полученных ран. В настоящее время полиция ведет поиск предполагаемого первого стрелявшего.

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