В Японии 13-летняя девочка убила мать из-за смартфона

Тринадцатилетняя девочка в японской префектуре Сидзуока убила мать из-за смартфона. Об этом сообщил телеканал NHK.

По информации телеканала, убийство произошло ночью в понедельник, 16 января. Прибывшая на вызов членов семьи полиция обнаружила истекающую кровью мать на втором этаже в спальне. Вскоре женщина скончалась. Очевидцы указали на девочку, после чего правоохранители допросили ребенка. Она призналась, что убила мать.

Ребенка, из-за того, что он не достиг 14-летия, поместили в учреждение по работе с детьми из проблемных семей или нуждающимися в помощи. На допросе девочка призналась, что у нее были проблемы с матерью из-за смартфона.

Полицейские отметили, что у нее был конфликт с матерью на почве использования смартфона и она специально подкараулила мать, когда та уснет. Женщине были нанесены множественные ножевые ранения — из дома изъят окровавленный нож.