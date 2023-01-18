Неизвестный открыл огонь по прохожим в Вашингтоне

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне во вторник. Как сообщила телекомпания NBC, 15-летний подросток, являющийся одним из пострадавших, открыл ответный огонь.

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По данным NBC, травмы раненых не представляют угрозы для жизни.