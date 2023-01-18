Неизвестный открыл огонь по прохожим в Вашингтоне

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне во вторник. Как сообщила телекомпания NBC, 15-летний подросток, являющийся одним из пострадавших, открыл ответный огонь.
По данным NBC, травмы раненых не представляют угрозы для жизни.
Телекомпания сообщает со ссылкой на полицию, что ведется поиск предполагаемого первого стрелявшего. Открывший ответный огонь подросток будет привлечен к ответственности за ношение пистолета без лицензии и другие правонарушения, связанные с оружием.