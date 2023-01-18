В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
41 минуту назад

Экс-мэр Владивостока Гуменюк получил тюремный срок по делу о взятке

Вечерняя Москва

Ленинский районный суд города Владивостока в среду, 18 января, признал бывшего мэра столицы Приморья Олега Гуменюка виновным в получении взятки в особо крупном размере. Наказание было назначено в виде 16,5 года лишения свободы.

Экс-мэр Владивостока Гуменюк получил тюремный срок по делу о взятке
Фото: shutterstockshutterstock

— Признать подсудимого виновным, по совокупности окончательно назначить наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы, — огласила решение судья, слова которой приводит ТАСС.

Осенью 2021 года сообщалось, что бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк подозревается в получении взяток на общую сумму 19,5 миллиона рублей от руководителей МУПФ «Некрополь». Отмечается, что чиновник оказывал представителям предприятия общее покровительство при оказании похоронных услуг.

19 мая 2021 года стало известно о решении бывшего мэра уйти в отставку. Это решение было принято им во время посещения региона вице-премьером РФ Юрием Трутневым, который 18 мая осмотрел инфраструктуру города и отметил, что на должность мэра следует искать нового человека.

Происшествия,Олег Гуменюк,Юрий Трутнев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители