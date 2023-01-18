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15 минут назад

Бывшего главу отдела полиции задержали за незаконное лишение свободы россиянки

Lenta.ruиещё 1

На Сахалине предстанет перед судом бывший начальник отдела полиции Корсаковского городского округа, обвиняемый по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Об этом в среду, 18 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Бывшего главу отдела полиции задержали за незаконное лишение свободы россиянки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, в июне 2022 года обвиняемый из личной заинтересованности велел своему подчиненному внести данные о якобы совершенном 47-летней россиянкой правонарушении. Благодаря этим данным обвиняемый смог назначить женщине административный арест и незаконно лишить ее свободы в изоляторе временного содержания.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.

12 января сообщалось, что под Иркутском дали 9,5 года экс-инспектору ДПС из-за взятки за возврат водительских прав.

Происшествия,Следственный комитет,ГИБДД,
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