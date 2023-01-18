Суд в Москве арестовал военного по обвинению в дезертирстве из зоны СВО

В Москве 235-й гарнизонный военный суд поместил под арест военнослужащего, которого обвиняют в дезертирстве из зоны проведения специальной военной операции (СВО) в ЛНР. Об этом заявила пресс-секретарь суда Алёна Плигина.

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«235-м гарнизонным военным судом удовлетворено ходатайство следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по 27 февраля Кравченко Евгению Николаевичу», — приводит РИА Новости её слова.

Плигина добавила, что военному предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 338 УК России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.