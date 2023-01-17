Трое военных устроили драку в кафе в Москве

В Москве были задержаны трое военнослужащих после драки в одном из кафе. Об инциденте, который произошел на Сокольнической площади в ночное время, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, зачинщики драки пришли в заведение, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. По этой причине им было отказано в обслуживании.
После этого мужчины вышли из кафе и напали на двоих других посетителей, стоявших у входа. Кадры попали на камеры видеонаблюдения.
Вскоре они были задержаны. Однако пострадавшие серьезных травм не получили и не стали писать заявление. В полиции также установили, что нападавшие оказались военнослужащими подмосковной части. После инцидента их передали командованию.
Ранее сообщалось, что военный бросил гранату в оппонентов во время массовой драки в Воронежской области.