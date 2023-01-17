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1 час назад

Baza: в Москве трое военнослужащих устроили драку в кафе из-за отказа в обслуживании

Газета.Ru

В Москве были задержаны трое военнослужащих после драки в одном из кафе. Об инциденте, который произошел на Сокольнической площади в ночное время, сообщает Telegram-канал Baza.

Трое военных устроили драку в кафе в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, зачинщики драки пришли в заведение, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. По этой причине им было отказано в обслуживании.

После этого мужчины вышли из кафе и напали на двоих других посетителей, стоявших у входа. Кадры попали на камеры видеонаблюдения.

Вскоре они были задержаны. Однако пострадавшие серьезных травм не получили и не стали писать заявление. В полиции также установили, что нападавшие оказались военнослужащими подмосковной части. После инцидента их передали командованию.

Ранее сообщалось, что военный бросил гранату в оппонентов во время массовой драки в Воронежской области.

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