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1 час назад

Порноактрисе сожгли сарай из-за съемок непристойного видео в церкви

Елена Прошина

В Германии местные жители решили отомстить немецкой порноактрисе Джулии Винтер за съемку видео в сельской церкви и сожгли стоявший рядом с ее домом сарай. Об этом сообщает Daily Star.

Порноактрисе сожгли сарай из-за непристойного видео в церкви
Фото: соцсетисоцсети

По данным таблоида, 37-летняя Винтер сняла 15-минутное секс-видео в церкви Святых Космы и Дамиана недалеко от Бремена. Оскорбленные произошедшим местные жители решили ей отомстить и сожгли сарай рядом с загородным домом, который она арендует. По словам Винтер, среди ночи она услышала два громких хлопка, а выбежав из здания, увидела охваченную пламенем постройку. Из-за произошедшего владелец дома расторг с порноактрисой договор аренды, заявив, что он нужен ему для частного пользования.

При этом Винтер отметила, что это стало не единственным видом мести, к которому прибегли местные жители. Они оскорбляли ее во время прогулок и заваливали почтовый ящик гневными письмами. Кроме того священник церкви подал на Винтер в суд, который оштрафовал порноактрису за «нарушение религиозной практики» на 1500 евро.

«Я бы никогда не подумала, что в людях может быть столько ненависти. Я не знаю, что делать — мы не сделали никому ничего плохого», — прокомментировала ситуацию она.

Также Винтер заявила, что хотела своим роликом привлечь внимание «к проблеме жестокого обращения с детьми в церкви».

Происшествия,Джулия Винтер,
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