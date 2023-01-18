В Москве при взрыве парового котла погиб человек

На северо-востоке Москвы разорвался паровой котел, в результате чего погиб человек. Об этом пишут «Известия».

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По данным издания, ЧП произошло на строительной площадке жилого комплекса MOD. Других подробностей случившегося не приводится, информации о пострадавших нет.

После случившегося Останкинская межрайонная прокуратура начала проверку, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства гибели человека.