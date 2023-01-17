Взрыв с последующим пожаром в спа-салоне Петербурга попал на видео

В подвале спа-салона Amoveo SPA, расположенном на Петропавловской улице в Санкт-Петербурге, произошел взрыв с последующим пожаром. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовало РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На появившемся видеоролике видно, как из двери салона резко выходят клубы черного дыма, стоявшие рядом люди разбегаются в стороны, а у припаркованных рядом машин выбивает лобовые стекла.

Позже к месту происшествия приехали спасатели и пожарные. Установлено, что пламя охватило подвальное помещение спа-салона на площади 40 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 15 человек. В результате происшествия никто не пострадал, возгорание ликвидировано.