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1 час назад

Взрыв с последующим пожаром в спа-салоне Петербурга попал на видео

Lenta.ru

В подвале спа-салона Amoveo SPA, расположенном на Петропавловской улице в Санкт-Петербурге, произошел взрыв с последующим пожаром. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовало РЕН ТВ.

Взрыв с последующим пожаром в спа-салоне Петербурга попал на видео
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На появившемся видеоролике видно, как из двери салона резко выходят клубы черного дыма, стоявшие рядом люди разбегаются в стороны, а у припаркованных рядом машин выбивает лобовые стекла.

Позже к месту происшествия приехали спасатели и пожарные. Установлено, что пламя охватило подвальное помещение спа-салона на площади 40 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 15 человек. В результате происшествия никто не пострадал, возгорание ликвидировано.

В декабре четыре женщины были госпитализированы после пожара в салоне красоты в Саратовской области. По предварительным данным, россиянки выпрыгнули из окон в попытке спастись.

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