Ростовский губернатор объяснил взрыв и следы в небе над регионом

«В связи с информацией о взрыве и инверсионных следах в небе над Родионово-Несветайским сельским поселением уточняю. Самолет ВС РФ, находясь в зоне патрулирования, обнаружил и произвел пуск ракеты по цели в зоне СВО. Наши защитники выполняют свою ратную работу. Сохраняем спокойствие», – написал он.