Ростовский губернатор объяснил взрыв и следы в небе над регионом

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил взрыв и инверсионные следы в небе над регионом. Об этом Голубев написал в своём Telegram-канале.
«В связи с информацией о взрыве и инверсионных следах в небе над Родионово-Несветайским сельским поселением уточняю. Самолет ВС РФ, находясь в зоне патрулирования, обнаружил и произвел пуск ракеты по цели в зоне СВО. Наши защитники выполняют свою ратную работу. Сохраняем спокойствие», – написал он.
17 января жители нескольких городов Ростовской области услышали громкий взрыв в небе, а также заметили инверсионные следы. По словам жителей Новошахтинска, звук взрыва был настолько сильным, что дрожали стёкла в домах.
Отметим, что подобные инциденты происходят в Ростовской области уже не первый раз. Так, 3 января похожие звуки напугали жителей Ростова.