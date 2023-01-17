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1 час назад

Ростовский губернатор объяснил взрыв и следы в небе над регионом

Елена Прошина

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил взрыв и инверсионные следы в небе над регионом. Об этом Голубев написал в своём Telegram-канале.

Ростовский губернатор объяснил взрыв и следы в небе над регионом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с информацией о взрыве и инверсионных следах в небе над Родионово-Несветайским сельским поселением уточняю. Самолет ВС РФ, находясь в зоне патрулирования, обнаружил и произвел пуск ракеты по цели в зоне СВО. Наши защитники выполняют свою ратную работу. Сохраняем спокойствие», – написал он.

17 января жители нескольких городов Ростовской области услышали громкий взрыв в небе, а также заметили инверсионные следы. По словам жителей Новошахтинска, звук взрыва был настолько сильным, что дрожали стёкла в домах.

Отметим, что подобные инциденты происходят в Ростовской области уже не первый раз. Так, 3 января похожие звуки напугали жителей Ростова.

Происшествия,Василий Голубев,Верховный суд,
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