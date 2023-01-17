Машинист в московском метро помог поймать грабителя

Машинист Московского метрополитена помог поймать грабителя, который украл смартфон у одной из пассажирок на станции метро «Курская». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Украв смартфон, грабитель спрыгнул с платформы и попытался скрыться в тоннеле.

«Машинист электропоезда, увидев в тоннеле неизвестного, применил экстренное торможение и предложил мужчине войти в кабину», – сообщила Ирина Волк.

Мужчина согласился и проехал в кабине до следующей станции, где его уже ждала полиция.

В МВД сообщили, что задержанный ранее уже был судим за кражи. Теперь на него завели новое уголовное дело по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 161 (грабеж) Уголовного кодекса.