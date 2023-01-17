На российской реке оторвалась льдина с рыбаками

В Ростовской области оторвалась льдина, на которой находились четыре рыбака, сообщила пресс-служба управления МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

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Инцидент произошел в Пролетарском районе возле хутора Дальний.

«Четверо мужчин из Сальска, увлекшись рыбной ловлей, не заметили, как льдину оторвало и они оказались посреди Веселовского водохранилища», — говорится в заявлении.

О случившемся рассказали местные жители и вызвали на помощь спасателей. Рыбаки находились в 35 метрах от берега, их спасли. Никто не пострадал.