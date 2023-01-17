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19 минут назад

На российской реке оторвалась льдина с рыбаками

Lenta.ru

В Ростовской области оторвалась льдина, на которой находились четыре рыбака, сообщила пресс-служба управления МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

На российской реке оторвалась льдина с рыбаками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в Пролетарском районе возле хутора Дальний.

«Четверо мужчин из Сальска, увлекшись рыбной ловлей, не заметили, как льдину оторвало и они оказались посреди Веселовского водохранилища», — говорится в заявлении.

О случившемся рассказали местные жители и вызвали на помощь спасателей. Рыбаки находились в 35 метрах от берега, их спасли. Никто не пострадал.

6 января похожий инцидент произошел в акватории Волги в Саратовской области — там оторвалась льдина с 13 рыбаками. В декабре 2022 года в аналогичной ситуации оказались 33 рыбака в Чувашии. В результате спасательных операций всех доставили на берег.

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