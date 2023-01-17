Россиян предупредили о мошеннической схеме с кражей налогового вычета

Мошенники с помощью фишинговых сайтов могут попытаться похитить налоговый вычет, предупреждают россиян в банке «Открытие».

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Человек можете даже не узнать, что деньги исчезли, или понять это через несколько лет. Чаще всего злоумышленников интересуют крупные суммы, в частности вычеты за покупку недвижимости, отметили в банке.

Чтобы провернуть аферу, мошенники крадут личные данные через фишинговые сайты. Это «клоны» разных сервисов или даже сайта самой налоговой, где нужно вводить ФИО, дату рождения и адрес. Затем злоумышленники подделывают документы, вводят туда данные и посылают декларацию в налоговую, описали схему кражи в «Открытии».

Ранее сообщалось, что начиная с 2023 года россияне смогут получать налоговый вычет за оплату тренажерного зала, занятия фитнесом и других физкультурно-оздоровительных мероприятий. Максимальная сумма годовых затрат, с которых можно получить налоговый вычет — 120 тысяч рублей, от потраченной суммы возвращается 13 процентов.