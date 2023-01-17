Подростка примотали скотчем к фонарному столбу в Новороссийске

В Новороссийске сотрудники полиции задержали группу подростков, которые примотали сверстника скотчем к фонарному столбу. Об этом сообщает портал Живая Кубань

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. Инцидент произошел 15 января текущего года в районе Южного Пассажа. Случайные прохожие обнаружили на столбе несовершеннолетнего, к спине которого был прикреплен фаллоимитатор.

После того, как фото с привязанным школьником было опубликовано в социальных сетях и вызвало возмущение горожан, им заинтересовалась полиция. Вскоре сотрудники МВД установили личности "обидчиков" юноши.

"Молодые люди доставлены в отдел Южного района УМВД России по городу Новороссийску, также будет организована работа с субъектами системы профилактики", — рассказали в пресс-службе ведомства.