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1 час назад

Подростка с секс-игрушкой примотали скотчем к фонарному столбу в Новороссийске

Газета.Ru

В Новороссийске сотрудники полиции задержали группу подростков, которые примотали сверстника скотчем к фонарному столбу. Об этом сообщает портал Живая Кубань

Подростка примотали скотчем к фонарному столбу в Новороссийске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

. Инцидент произошел 15 января текущего года в районе Южного Пассажа. Случайные прохожие обнаружили на столбе несовершеннолетнего, к спине которого был прикреплен фаллоимитатор.

После того, как фото с привязанным школьником было опубликовано в социальных сетях и вызвало возмущение горожан, им заинтересовалась полиция. Вскоре сотрудники МВД установили личности "обидчиков" юноши.

"Молодые люди доставлены в отдел Южного района УМВД России по городу Новороссийску, также будет организована работа с субъектами системы профилактики", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина сломал подростку нос и челюсть рекламным щитом.

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