Ростовский военный суд приговорил к 12 годам колонии участницу ИГ

Южный окружной военный суд приговорил уроженку Дагестана к 12 годам колонии общего режима за участие в деятельности запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе суда.

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Уроженка Дагестана Зульмира Магомедова признана виновной по ч. 2 ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), ее приговорили к 12 годам колонии общего режима.

Установлено, что 3 апреля 2016 года подсудимая прибыла на территорию Сирии, где в провинции Алеппо вступила в ряды запрещенной международной террористической организации. Находясь до сентября 2016 года в Сирии, Магомедова лечила раненых боевиков и готовила пищу участникам ИГ, отметили в суде. Кроме того, подсудимая выполняла обязанности по сбору денежных средств на нужды террористов.

"В сентябре 2016-го Магомедова прибыла в Россию, где продолжила с помощью интернет-приложений поддерживать связь с участником ИГ и исполнять возложенные на нее обязанности по сбору денежных средств", - добавили в суде.