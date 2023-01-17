Россиянин, летевший в Таиланд, пригрозил взорвать самолет, устроил скандал и попал на видео. Ролик и подробности случившегося публикует «МК в Красноярске».

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе SU 634, следующем по маршруту Красноярск — Пхукет во вторник, 17 января. Воздушное судно должно было вылететь из Восточной Сибири в 10:20 по местному времени (06:20 по Москве), однако вылет перенесли.

По словам очевидцев происшествия, один из пассажиров, находящийся в нетрезвом состоянии, во время посадки на рейс начал выкрикивать угрозы попутчикам, в том числе грозясь взорвать самолет. Позже туриста начала поддерживать его супруга, начав огрызаться на попутчиков и членов экипажа. Отмечается, что вместе с нарушителями порядка путешествовали их дети.

По информации ТАСС, лайнер вылетел в пункт назначения около 14:45 (10:45 по Москве). Дебошира сняли с рейса, его семья также осталась с ним в Красноярске.