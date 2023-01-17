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15 минут назад

Летевший в Таиланд россиянин пригрозил взорвать самолет и попал на видео

Lenta.ru

Россиянин, летевший в Таиланд, пригрозил взорвать самолет, устроил скандал и попал на видео. Ролик и подробности случившегося публикует «МК в Красноярске».

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе SU 634, следующем по маршруту Красноярск — Пхукет во вторник, 17 января. Воздушное судно должно было вылететь из Восточной Сибири в 10:20 по местному времени (06:20 по Москве), однако вылет перенесли.

По словам очевидцев происшествия, один из пассажиров, находящийся в нетрезвом состоянии, во время посадки на рейс начал выкрикивать угрозы попутчикам, в том числе грозясь взорвать самолет. Позже туриста начала поддерживать его супруга, начав огрызаться на попутчиков и членов экипажа. Отмечается, что вместе с нарушителями порядка путешествовали их дети.

По информации ТАСС, лайнер вылетел в пункт назначения около 14:45 (10:45 по Москве). Дебошира сняли с рейса, его семья также осталась с ним в Красноярске.

Ранее в январе российский самолет, летевший в Москву из Бангкокасовершил аварийную посадку в Самарканде из-за драки дебоширов, один из которых представился сыном губернатора Красноярского края. Отмечается, что так называемый сын губернатора Александра Усса требовал особого отношения от стюардесс, однако получил отказ, когда его обман вскрылся.

Происшествия,Видео,Александр Усс,
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