В Москве поймали попытавшегося покинуть Россию педофила, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице. По данным следствия, в период с 2016 по 2020 годы он неоднократно надругался над малолетней родственницей сожительницы.

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«Ребенок в силу своего возраста не осознавал противоправность действий мужчины и только спустя продолжительное время рассказал о произошедшем педагогу и родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы», — объяснили с СК.

Узнав о произошедшем, мужчина хотел покинуть территорию России, но был задержан. Его арестовали, предъявив обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней»). Обвиняемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.