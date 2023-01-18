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20 минут назад

В Москве поймали попытавшегося покинуть Россию педофила

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В Москве поймали попытавшегося покинуть Россию педофила, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице. По данным следствия, в период с 2016 по 2020 годы он неоднократно надругался над малолетней родственницей сожительницы.

В Москве поймали попытавшегося покинуть Россию педофила
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ребенок в силу своего возраста не осознавал противоправность действий мужчины и только спустя продолжительное время рассказал о произошедшем педагогу и родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы», — объяснили с СК.

Узнав о произошедшем, мужчина хотел покинуть территорию России, но был задержан. Его арестовали, предъявив обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней»). Обвиняемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее в Москве раскрыли преступление 52-летнего педофила, совершенное 12 лет назад. В ноябре 2011 года возле дома на Варшавском шоссе обвиняемый напал на 15-летнюю девочку.

Происшествия,Преступления в Москве,Педофилы,Следственный комитет,
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