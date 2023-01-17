В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
44 минуты назад

На севере Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов

Никита Бородкин

В селе Ярцево в Енисейском районе на севере Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района, местная администрация ввела режим ЧС 14:00 по местному времени (10:00 мск).

На севере Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов
Фото:  Zuma/ТАСС Zuma/ТАСС

Разлив произошел на складе временного хранения горюче-смазочных материалов компании «Енисейэнергоком». Причины происшествия и площадь пока неизвестны.

Напомним, что в конце декабря разлив нефтепродуктов произошел во Фроловском районе Волгоградской области. Как установили инспекторы Росприроднадзора, инцидент произошел вблизи от буровой установки фонда скважин Зимовского месторождения.

Площадь загрязненной территории составила 141 квадратный метр. Сам участок относится к невыделенным землям Фроловского района, категория которых не установлена. Сообщалось, что эксперты отобрали пробы почвы — сумму ущерба подсчитают после проведения всех необходимых лабораторных исследований.

Происшествия,Росприроднадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители