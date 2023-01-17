В селе Ярцево в Енисейском районе на севере Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района, местная администрация ввела режим ЧС 14:00 по местному времени (10:00 мск).

Фото: Zuma/ТАСС Zuma/ТАСС

Разлив произошел на складе временного хранения горюче-смазочных материалов компании «Енисейэнергоком». Причины происшествия и площадь пока неизвестны.

Напомним, что в конце декабря разлив нефтепродуктов произошел во Фроловском районе Волгоградской области. Как установили инспекторы Росприроднадзора, инцидент произошел вблизи от буровой установки фонда скважин Зимовского месторождения.