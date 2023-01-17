В селе Ярцево в Енисейском районе на севере Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района, местная администрация ввела режим ЧС 14:00 по местному времени (10:00 мск).
Разлив произошел на складе временного хранения горюче-смазочных материалов компании «Енисейэнергоком». Причины происшествия и площадь пока неизвестны.
Напомним, что в конце декабря разлив нефтепродуктов произошел во Фроловском районе Волгоградской области. Как установили инспекторы Росприроднадзора, инцидент произошел вблизи от буровой установки фонда скважин Зимовского месторождения.
Площадь загрязненной территории составила 141 квадратный метр. Сам участок относится к невыделенным землям Фроловского района, категория которых не установлена. Сообщалось, что эксперты отобрали пробы почвы — сумму ущерба подсчитают после проведения всех необходимых лабораторных исследований.