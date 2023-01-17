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1 час назад

Россиянка попала под поезд в попытке спасти свою собаку

Секрет Фирмы

В Свердловской области поезд сбил женщину, которая пыталась спасти свою собаку. По данным издания Baza, 49-летняя Светлана из Каменска-Уральского выгуливала питомца недалеко от железнодорожных путей. Внезапно животное вырвало поводок из рук женщины и помчалось в сторону приближающегося поезда. Увидев, что собака уже прибежала на рельсы, хозяйка бросилась ей на помощь и сама едва не погибла.

Россиянка попала под поезд при попытке спасти свою собаку
Фото: wirestock / Freepikwirestock / Freepik

Машинист попытался остановить состав, однако не успел. На место тут же вызвали скорую помощь. Светлану с травмами головы отвезли в местную больницу.

Но всё оказалось не напрасно — питомец не пострадал. Хотя, наверное, лучше такое не повторять.

Ранее «Секрет» сообщал , как двое взрослых и двое детей, которые были в легковушке, погибли на нерегулируемом железнодорожном переезде в Забайкальском крае. Машина выехала на пути у станции Хушенга и попала под грузовой поезд.

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