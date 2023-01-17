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1 час назад

В Северной Осетии задержали украинского шпиона

ТАССиещё 4

Житель одной из стран СНГ задержан на границе России и Грузии за причастие к шпионажу в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии.

ФСБ задержала украинского шпиона в Северной Осетии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО-Алания выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу. В частности, при пересечении МАПП "Верхний Ларс" подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, мужчина предоставил хранящуюся в его мобильном устройстве переписку в мессенджере Telegram, из содержания которой следовало, что он передавал украинской стороне сведения о местоположении военной техники ВС РФ, направляя контактному лицу фотографии и видео.

Следственным отделом УФСБ России по РСО-Алания в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж").

Происшествия,Верховный суд,ФСБ,
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