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1 час назад

"112": число погибших при взрыве гранаты в Белгородской области выросло до 7

Газета.Ruиещё 1

Число погибших при взрыве гранаты в здании бывшего Дома культуры в Белгородской области выросло до 7 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Число погибших при взрыве гранаты под Белгородом выросло до 7
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о пожаре в бывшем Доме культуры в Корочанском районе. СМИ написали, что произошла детонация боеприпасов. Изначально сообщалось о гибели трех человек, пострадавших было 13.

По данным СМИ, причиной ЧП стал некий старший сержант, который взорвал гранату РГД-5 «ради шутки». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее 17 января губернатор Белгородской области сообщил в Telegram-канале, что над региональным центром сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, пострадавших нет.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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