Число погибших при взрыве гранаты под Белгородом выросло до 7

Число погибших при взрыве гранаты в здании бывшего Дома культуры в Белгородской области выросло до 7 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фото: РИА Новости РИА Новости

14 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о пожаре в бывшем Доме культуры в Корочанском районе. СМИ написали, что произошла детонация боеприпасов. Изначально сообщалось о гибели трех человек, пострадавших было 13.

По данным СМИ, причиной ЧП стал некий старший сержант, который взорвал гранату РГД-5 «ради шутки». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».