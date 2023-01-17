Приговоренная к смертной казни японка умерла в камере, подавившись едой

В Японии приговоренная к смертной казни женщина скончалась после того, как подавилась едой. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на министерство юстиции.

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Инцидент произошел 15 января в центре содержания заключенных в Хиросиме. Установлено, что 49-летняя Миюки Уэта начала задыхаться и потеряла сознание во время приема пищи. Сотрудники учреждения предприняли меры к ее спасению, однако это не принесло результата. Врачи констатировали ее смерть, причиной названо удушье.

Уэта была осуждена за грабеж и двойное убийство в 2009 году. В обоих случаях женщина накачала наркотиками своих жертв, после чего утопила. Следствие выяснило, что таким образом Уэта пыталась избежать возвращения долгов убитым мужчинам. В 2017-м Верховный суд окончательно оставил в силе смертный приговор.