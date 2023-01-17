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12 минут назад

Число жертв из-за наводнения в Калифорнии достигло 20

ТАСС

Число погибших в результате наводнения и шторма в американском штате Калифорния достигло 20. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Число жертв из-за наводнения в Калифорнии достигло 20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам губернатора Калифорнии Гэвин Ньюсом, чьи слова приводит агентство, в результате ливней, которые обрушились на штат с 26 декабря, погибло по меньшей мере 20 человек, десятки тысяч все еще находятся в эвакуации.

По данным Reuters, президент США Джо Байден посетит штат 19 января, чтобы встретиться со спасателями и "оценить, какая дополнительная федеральная поддержка необходима".

15 января Белый дом объявил о выделении федеральной помощи районам штата Калифорния, пострадавшим в результате штормов, наводнений и оползней. Отмечается, что федеральное финансирование доступно для пострадавших от стихии в округах Санта-Круз, Мерсед и Сакраменто.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за шторма. Жителям американского города Монтесито было предписано эвакуироваться из-за масштабного наводнения.

Происшествия,В мире,Гэвин Ньюсом,Джозеф Байден,
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