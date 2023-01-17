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11 минут назад

Мощный взрыв прогремел на танкере в Таиланде

Елена Прошина

В Таиланде произошел взрыв нефтяного танкера без топлива. В результате ЧП восемь рабочих числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bangkok Post.

Мощный взрыв прогремел на танкере в Таиланде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется, инцидент произошел на реке Мае Клонг в районе Муанг. Сначала на танкере Smooth Sea 22 начался пожар, а затем на произошел взрыв. Во время происшествия судно проходило регулярное техническое обслуживание. Точное число пострадавших, а также причины ЧП пока неизвестны.

«Взрыв был слышен и ощущался в радиусе нескольких километров. В домах выбиты оконные стекла. Примерно через час в Морском департаменте сообщили, что пожар на судне взят под контроль», — рассказали в газете.

В настоящее время причины инцидента расследуются.

Ранее на нефтяном танкере «Арктика» в Кронштадте загорелись две каюты на площади 10 кв. метров. Загоревшееся судно было пришвартовано в Кронштадте для проведения ремонтных работ. Пожару присвоили второй ранг сложности.

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