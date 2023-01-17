Мощный взрыв прогремел на танкере в Таиланде

В Таиланде произошел взрыв нефтяного танкера без топлива. В результате ЧП восемь рабочих числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bangkok Post.

Как уточняется, инцидент произошел на реке Мае Клонг в районе Муанг. Сначала на танкере Smooth Sea 22 начался пожар, а затем на произошел взрыв. Во время происшествия судно проходило регулярное техническое обслуживание. Точное число пострадавших, а также причины ЧП пока неизвестны.

«Взрыв был слышен и ощущался в радиусе нескольких километров. В домах выбиты оконные стекла. Примерно через час в Морском департаменте сообщили, что пожар на судне взят под контроль», — рассказали в газете.

В настоящее время причины инцидента расследуются.