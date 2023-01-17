В центре Петербурга автомобиль снес ограждение и вылетел на лед реки

В центре Санкт-Петербурга водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего он снес ограждение и вылетел на замерзшую реку. Об этом сообщает Life.

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По данным издания, авария произошла в ночь на вторник, 17 января, на углу Бородинской улицы и набережной Фонтанки. После того, как автомобиль снес ограждение, он вылетел на лед реки, но под воду не провалился.

На опубликованных с места ЧП кадрах видно, что рядом с упавшей на реку машиной находятся сотрудники скорой помощи и полиция. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.