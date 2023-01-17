Склад с литиевыми батареями загорелся на севере Франции

Крупный пожар произошел на севере Франции . В городе Гран-Курон горит склад с литиевыми батареями. Над предприятием поднимается огненный столб, слышны взрывы, передает «МИР 24».

Пламя бушует на площади около 12 тысяч квадратных метров. Сообщается, что оно уже перекинулось на соседний ангар, где хранится почти 70 тысяч автомобильных шин. Пожарные пытаются остановить распространение огня, но пока безуспешно.