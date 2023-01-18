В Непале обнаружено тело еще одного погибшего в авиакатастрофе пассажира

Спасатели в Непале обнаружили в среду еще одно тело жертвы катастрофы самолета компании Yeti Airlines, которая произошла в минувшее воскресенье. Как сообщает информационный портал Nepal news, таким образом, всего обнаружено 71 тело.

По этой информации, спасатели нашли останки женщины примерно в 300 м ниже места крушения. Поиски тела еще одного погибшего во время катастрофы продолжаются.