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16 минут назад

Спасатели в Непале обнаружили тело еще одного погибшего в авиакатастрофе

ТАССиещё 8

Спасатели в Непале обнаружили в среду еще одно тело жертвы катастрофы самолета компании Yeti Airlines, которая произошла в минувшее воскресенье. Как сообщает информационный портал Nepal news, таким образом, всего обнаружено 71 тело.

В Непале обнаружено тело еще одного погибшего в авиакатастрофе пассажира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По этой информации, спасатели нашли останки женщины примерно в 300 м ниже места крушения. Поиски тела еще одного погибшего во время катастрофы продолжаются.

Самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines, следовавший рейсом Катманду - Покхара, разбился 15 января. На его борту находились 72 человека - 68 пассажиров и 4 члена экипажа, все они погибли. Среди них было 15 иностранцев, в том числе четверо граждан России.

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