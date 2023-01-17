РБК: Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи монет

Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет, сообщает РБК, ссылаясь на источник в регуляторе. Уловка строится на том, что монеты из золота или серебра считаются законным средством платежа, как и обычные монеты, и могут использоваться в расчетах по номиналу, но их реальная стоимость меняется и зависит от цены драгметалла.

Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости» Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Одной из самых популярных инвестмонет является золотой "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей. Преступная схема заключается в том, компании-обнальщики несколько раз перепродают такие монеты между аффилированными посредниками, а после подставные физические лица на законных основаниях продают монеты банку, и обналичивают денежные средства.