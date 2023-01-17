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1 час назад

РБК: Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи монет

Газета.Ruиещё 1

Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет, сообщает РБК, ссылаясь на источник в регуляторе. Уловка строится на том, что монеты из золота или серебра считаются законным средством платежа, как и обычные монеты, и могут использоваться в расчетах по номиналу, но их реальная стоимость меняется и зависит от цены драгметалла.

РБК: Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи монет
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Одной из самых популярных инвестмонет является золотой "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей. Преступная схема заключается в том, компании-обнальщики несколько раз перепродают такие монеты между аффилированными посредниками, а после подставные физические лица на законных основаниях продают монеты банку, и обналичивают денежные средства.

В ЦБ уточнили, что операции обычно проводятся в размере 10-25 миллионов рублей каждая. 19-20 декабря рубль просел на российском валютном рынке: во вторник за доллар и евро давали уже более 69 и 73 рублей соответственно. Как физлицам в таких условиях уберечь накопления от высокой инфляции и от рисков обесценения нацвалюты читайте в материале "Газеты.Ru".

Происшествия,Георгий Победоносец,
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