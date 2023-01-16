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12 минут назад

В СК заинтересовались гибелью ребенка из-за наркоза у стоматолога

Lenta.ru

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела о ребенке, умершем после наркоза у стоматолога. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК заинтересовались гибелью ребенка из-за наркоза у стоматолога
Фото: ТАССТАСС

ЧП произошло в 2019 году в клинике подмосковного поселка Андреевка Солнечногорского городского округа. Тогда ребенку был дан наркоз, после которого мальчик впал в кому, а в конце 2022 года скончался.

Суд вынес приговор анестезиологу и заместителю гендиректора клиники, однако руководитель медицинского учреждения к ответственности не привлекалась. Бастрыкин поручил всесторонне изучить доводы потерпевших и представить оперативный доклад о результатах следствия по уголовному делу.

В декабре 2021 года шестилетний мальчик умер в стоматологической клинике в Петербурге. Перед процедурой мальчика обследовали, врачи не выявили никаких отклонений. Называлось, что вероятной причиной смерти ребенка могла стать передозировка наркоза из-за неверно рассчитанной дозы препаратов. Однако врачи утверждали, что ребенок умер еще до введения наркоза — он был очень напуган, и когда он сел в кресло, произошла остановка сердца.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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