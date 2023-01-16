В СК заинтересовались гибелью ребенка из-за наркоза у стоматолога

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела о ребенке, умершем после наркоза у стоматолога. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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ЧП произошло в 2019 году в клинике подмосковного поселка Андреевка Солнечногорского городского округа. Тогда ребенку был дан наркоз, после которого мальчик впал в кому, а в конце 2022 года скончался.

Суд вынес приговор анестезиологу и заместителю гендиректора клиники, однако руководитель медицинского учреждения к ответственности не привлекалась. Бастрыкин поручил всесторонне изучить доводы потерпевших и представить оперативный доклад о результатах следствия по уголовному делу.