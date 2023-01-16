В Москве раскрыли убийство эстонских туристок времен СССР

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23 минуты назад

В Москве задержали мужчину, причастного к убийству 34-летней давности в Москве

Илья Родин

В Москве задержали 56-летнего мужчину, причастного к убийству двух 17-летних туристок в 1989 году на востоке столицы, рассказала представитель регионального ГСУ СК Юлия Иванова. Об этом пишет ТАСС.

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Фото: ТАССТАСС

Иванова пояснила, что подозреваемому в совершении преступления предъявлено обвинение по ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).

По данным следствия, девушки приехали в Москву из Таллина 29 марта 1989 года и были убиты через несколько часов после приезда. Их тела были позднее обнаружены в Лосиноостровском лесу. На месте преступления специалисты зафиксировали следы волочения и следы обуви.

По словам Ивановой, специалисты СЭЦ СК России провели молекулярно-генетические судебные экспертизы. Они позволили обнаружить на одежде биологические следы обвиняемых.

Один из них являлся «уроженцем Москвы, который ранее неоднократно судим за совершение преступлений, предусмотренных УК РСФСР», уточнила юрист. Она добавила, что в 1989 году он проживал вблизи от месте преступления.

В рамках предварительного следствия была выявлена причастность к преступлениею еще двух соучастников обвиняемого, однако они скончались в 1999 и 2012 годах, резюмировала Иванова.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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