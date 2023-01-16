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35 минут назад

Fox: шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

ТАСС

Шесть человек, в том числе шестилетний ребенок, стали жертвами произошедшей в понедельник стрельбы в округе Туларе в штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Fox: шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его сведениям, стрельба произошла в одном из домов населенного пункта Гошен около 03:30 по местному времени (14:30 мск). Прибывшие на место правоохранители обнаружили в доме пятерых погибших и одного раненого, который впоследствии умер в больнице.

Полиция разыскивает двоих подозреваемых, скрывшихся с места происшествия. По мнению правоохранителей, нападение на дом не было случайным и может быть связано с деятельностью преступных группировок.

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