Fox: шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Шесть человек, в том числе шестилетний ребенок, стали жертвами произошедшей в понедельник стрельбы в округе Туларе в штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его сведениям, стрельба произошла в одном из домов населенного пункта Гошен около 03:30 по местному времени (14:30 мск). Прибывшие на место правоохранители обнаружили в доме пятерых погибших и одного раненого, который впоследствии умер в больнице.