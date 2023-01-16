Автомобиль с российскими туристами упал в 25-метровый овраг на Бали

Перевозивший группу туристов из России автомобиль упал в 25-метровый овраг в районе Булеленг индонезийского острова Бали. Об этом сообщает портал Detik.

Фото: Polsek Banjar Polsek Banjar

«Погибших в этом ДТП нет, но пассажиры и водитель получили травмы, поэтому их срочно доставили в больницу», – заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Булеленга Геде Сумарджайя.

Он также отметил, что причиной падения стала неисправность автомобиля – водитель не справился с управлением, так как у машины отказали тормоза.

Сумарджайя добавил, что водитель автомобиля получил «только ссадины». Пассажиры получили более серьезные травмы, но угрозы для жизней туристов нет.