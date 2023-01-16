Автомобиль с российскими туристами упал в 25-метровый овраг на Бали

Перевозивший группу туристов из России автомобиль упал в 25-метровый овраг в районе Булеленг индонезийского острова Бали. Об этом сообщает портал Detik.
«Погибших в этом ДТП нет, но пассажиры и водитель получили травмы, поэтому их срочно доставили в больницу», – заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Булеленга Геде Сумарджайя.
Он также отметил, что причиной падения стала неисправность автомобиля – водитель не справился с управлением, так как у машины отказали тормоза.
Сумарджайя добавил, что водитель автомобиля получил «только ссадины». Пассажиры получили более серьезные травмы, но угрозы для жизней туристов нет.
Ранее семью туристов из России случайно забыли на острове посреди океана в Тайланде.