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4 минуты назад

В Москве участковый не предупредил пенсионера о мошенниках, которые забрали у него 14 млн

Газета.Ruиещё 1

В Москве участковый не провел с пенсионером беседу, в результате чего мошенники убедили его продать квартиру и отдать им 14 млн руб., сообщается в Telegram-канале Baza.

Участковый не предупредил пенсионера о мошенниках, забравших у него 14 млн
Фото: ТАССТАСС

По предварительным данным, в конце ноября 2022 года 77-летнему москвичу в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Мужчина убедил пенсионера, что мошенники пытаются забрать деньги с его накопительного счета. Чтобы спасти 690 тыс. руб., москвич перевел их по указанным реквизитам.

Через несколько дней пенсионеру позвонил другой мужчина, представившийся полковником полиции. Он сказал, что мошенники уже продали его квартиру. После этого мужчине позвонил неизвестный, представившийся юристом Центробанка. Он убедил его продать квартиру, чтобы потом на вырученные деньги купить ее обратно. Мошенники дали ему контакты риелторской фирмы, сотрудники которой быстро продали имущество. Полученные 13,7 млн руб. пенсионер отдал злоумышленникам.

3 января 2023 года москвич осознал, что его обманули, поэтому пришел в отделение полиции. Там у него спросили, не приходил ли к нему участковый, который должен был провести профилактическую беседу о методах обмана мошенников. Пенсионер ответил, что никогда не видел участкового. В отношении полицейского начата служебная проверка.

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