Автобус с гробом загорелся по пути на российское кладбище и попал на видео

В Нижегородской области дотла сгорел ритуальный автобус, который вез на местное кладбище гроб с покойником. Об этом пишет KP.RU.

В региональном МЧС России изданию сообщили, что инцидент произошел утром в понедельник, 16 января, в районе деревни Останкино. Пассажиры и водитель смогли самостоятельно выбраться из горящего автобуса и вытащить гроб до приезда спасателей. В результате никто не пострадал.

Момент происшествия снял на видео очевидец, проезжавший мимо. Запись опубликовал Telegram-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород». На кадры попал полыхающий на обочине автобус, рядом с ним стояли люди, а поодаль на снегу лежал деревянный гроб.