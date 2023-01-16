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24 минуты назад

В Таиланде семью россиян с детьми случайно забыли на острове посреди океана

Lenta.ru

В Таиланде водитель катера случайно забыл вернуться за семьей российских туристов, которых он привез на остров Ко Сак. Об этом пишет Thaiger.

В Таиланде семью россиян с детьми случайно забыли на острове посреди океана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В воскресенье, 15 января, семья из четырех российских туристов с двумя детьми арендовала катер, чтобы отправиться на экскурсию на остров Ко Сак. Тем не менее водитель судна не вернулся за путешественниками к условленному времени, оставив их одних посреди океана — на многочисленные телефонные звонки он не отвечал.

После захода солнца, когда на острове стало темно, россияне начали паниковать. Потерянных путешественников заметил местный житель, который вызвал туристическую полицию — они прибыли на Ко Сак вместе со спасателями около 8 часов вечера. Семья благополучно вернулась в Паттайю.

По словам подполковника полиции Пичая Кхеавплуанг, власти найдут оператора катера и призовут его к ответственности, так как инцидент сильно навредил туризму Паттайи.

Ранее в январе сообщалось, что полиция Таиланда зафиксировала рост числа преступлений против туристов на пляжах и в отелях Паттайи. Так, в последнее время наблюдается больше краж имущества у отдыхающих.

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