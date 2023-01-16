Бывшего профессора Бауманки заподозрили в новых взятках

Правоохранительные органы обнаружили новые факты взяточничества бывшего преподавателя в МГТУ им. Баумана Исмаила Алиева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отметим, что Алиев уже был осужден за взяточничество. В ноябре 2022 года суд приговорил профессора к трём годам условного срока за то, что тот принял взятку от студента.

Согласно словам источника, сейчас следствие установило новые эпизоды взяточничества бывшим профессором. Подробности по найденной силовиками информации на данный момент остаются неизвестными. Уточняется, что в МГТУ им. Баумана выразили готовность к сотрудничеству со следствием и представлении всей необходимой информации.