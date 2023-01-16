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24 минуты назад

Бывшего профессора Бауманки заподозрили в новых взятках

Елена Прошина

Правоохранительные органы обнаружили новые факты взяточничества бывшего преподавателя в МГТУ им. Баумана Исмаила Алиева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывшего профессора Бауманки заподозрили в новых взятках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что Алиев уже был осужден за взяточничество. В ноябре 2022 года суд приговорил профессора к трём годам условного срока за то, что тот принял взятку от студента.

Согласно словам источника, сейчас следствие установило новые эпизоды взяточничества бывшим профессором. Подробности по найденной силовиками информации на данный момент остаются неизвестными. Уточняется, что в МГТУ им. Баумана выразили готовность к сотрудничеству со следствием и представлении всей необходимой информации.

Ранее правоохранительные органы заподозрили бывшего замминистра энергетики России Анатолия Тихонова в получении взятки в размере 227 миллионов рублей.

Происшествия,Анатолий Тихонов,МГТУ им. Баумана,
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