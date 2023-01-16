Мужчина, обокравший школу в Екатеринбурге, был судим за педофилию

Мужчина, который во время новогодних каникул украл из школы №83 ноутбуки и микшерный пульт, ранее отбывал наказание за преступление, связанное с педофилией. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Когда мужика задержали, его пробили — недавно освободился из мест лишения свободы. Статья о педофилии», — сообщил собеседник агентства.

Другой источник URA.RU сообщил, что рецидивист несколько дней работал в школе охранником, однако в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу опровергли эту информацию.

«[Задержанный] пришел к охраннику на пост. Это происходило в новогодние каникулы, в школе никого не было», — сообщили в пресс-группе.

Там не смогли подтвердить информацию о судимости задержанного за педофилию.