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40 минут назад

Мужчина, обокравший школу в Екатеринбурге, был судим за педофилию

Ura.Ru

Мужчина, который во время новогодних каникул украл из школы №83 ноутбуки и микшерный пульт, ранее отбывал наказание за преступление, связанное с педофилией. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

Мужчина, обокравший школу в Екатеринбурге, был судим за педофилию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Когда мужика задержали, его пробили — недавно освободился из мест лишения свободы. Статья о педофилии», — сообщил собеседник агентства.

Другой источник URA.RU сообщил, что рецидивист несколько дней работал в школе охранником, однако в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу опровергли эту информацию.

«[Задержанный] пришел к охраннику на пост. Это происходило в новогодние каникулы, в школе никого не было», — сообщили в пресс-группе.

Там не смогли подтвердить информацию о судимости задержанного за педофилию.

Ранее в полиции сообщали, что мужчина, обокравший школу, был заключен под стражу. Его подозревают в краже ноутбуков и микшерного пульта. По версии силовиков, в день преступления, он выпивал с действующим охранником школы.

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