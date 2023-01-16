Российского студента обманули на 200 тысяч рублей при заказе проститутки

В Московской области полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества в отношении 18-летнего российского студента, которого обманули при попытке заказать проститутку. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает Telegram -канал SHOT.

По данным издания, молодой житель Красногорска нашел в интернете проститутку. Когда он позвонил по указанному номеру, сутенер потребовал предоплату в 3000 рублей, после чего назвал адрес девушки. Уже в дороге жертве обмана снова позвонили и велели внести страховой залог, затем потребовали еще денег. Суммы варьировались от 19 900 до 38 980 рублей. Позже мошенники пригрозили рассказать обо всем родителям, если студент снова не осуществит транш. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.