СМИ: армия Непала продолжит 17 января поиски на месте авиакатастрофы

Военнослужащие Непала завершили в понедельник с наступлением темноты поисковую операцию на месте падения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines, но продолжат поиски во вторник. Об этом сообщает информационное агентство ANI со ссылкой на информацию непальских сухопутных войск.
По этой информации, поиски решено продолжить, потому что еще три человека остаются пропавшими без вести - их тела пока не найдены.
Ранее спасатели сообщили, что обнаружили тела 69 погибших из 72 человек, находившихся на борту самолета, который разбился в городе Покхара при посадке. Также в понедельник были обнаружены так называемые черные ящики - бортовые самописцы, фиксирующие параметры полета и записывающие переговоры экипажа. Анализ этой информации может помочь в определении причин катастрофы.