СМИ: армия Непала продолжит 17 января поиски на месте авиакатастрофы

Военнослужащие Непала завершили в понедельник с наступлением темноты поисковую операцию на месте падения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines, но продолжат поиски во вторник. Об этом сообщает информационное агентство ANI со ссылкой на информацию непальских сухопутных войск.

По этой информации, поиски решено продолжить, потому что еще три человека остаются пропавшими без вести - их тела пока не найдены.